Salvatore Esposito ha sposato Paola Rossi | il matrimonio a Vietri sul Mare e le prime parole da marito dopo 12 anni d’amore

L’attore di Gomorra ha sposato Paola Rossi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, in Costiera Amalfitana. La cerimonia è stata officiata da un organizzatore di eventi e condivisa sui social dagli invitati. La coppia si è detta sì dopo 12 anni di relazione, in un matrimonio che ha coinvolto amici e familiari presenti sul posto. La celebrazione si è svolta in una cornice di mare e natura.

L’attore di Gomorra ha detto sì a Paola Rossi nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in Costiera Amalfitana. Cerimonia curata da Enzo Miccio e raccontata sui social dagli invitati. Dopo 12 anni d’amore, Salvatore Esposito ha sposato Paola Rossi sabato 18 luglio 2026 a Vietri sul Mare, nell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati a Vietri sul Mare: il matrimonio da favola

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Salvatore Esposito di Gomorra si è sposato: il sì con la sua Paola a Vietri sul Mare x.com

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