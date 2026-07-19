Salvatore Esposito e Paola Rossi finalmente sposi | dopo 12 anni d’amore le nozze a Vietri sul Mare

Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati dopo dodici anni di relazione. La cerimonia si è svolta a Vietri sul Mare, con un primo bacio avvenuto in aeroporto a Madrid e il matrimonio celebrato sulla Costiera Amalfitana. La coppia ha condiviso il momento con amici e familiari. La notizia è stata diffusa attraverso i social network e i media.

Vietri sul Mare scenario del coronamento di dodici anni di amore. Un primo bacio in un aeroporto di Madrid e un “sì” pronunciato sulla Costiera Amalfitana. Salvatore Esposito e Paola Rossi sono finalmente marito e moglie. La cerimonia si è tenuta a Vietri sul Mare, davanti a circa 200 invitati tra familiari e amici. Niente clamore, ma tutta l’emozione di una storia lunga, costruita lontano dai riflettori. Le prime immagini, uscite subito dopo la celebrazione, raccontano un matrimonio luminoso: lui in abito scuro, lei con un abito bianco e velo che scende sulla navata bianca, circondati da rose bianche. Un’atmosfera raccolta, elegante, tutta costiera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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