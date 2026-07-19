Salvatore Esposito ha sposato la compagna Paola Rossi in una chiesa con vista sul mare a Vietri sul Mare, nella frazione Benincasa. La cerimonia si è svolta in un luogo intimo, situato a picco sulla Costiera Amalfitana. La coppia ha scelto questa location per le nozze. La notizia è stata confermata da fonti vicine agli sposi. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico riguardo all’evento.

Una chiesetta con belvedere a picco sul mare, nella frazione Benincasa di Vietri sul Mare, alle porte della Costiera Amalfitana. E' un posto intimo quello scelto da Salvatore Esposito, diventato famoso per aver interpretato Genny Savastano in Gomorra, e la sua compagna Paola Rossi. Qui, sabato 18 luglio, la coppia ha pronunciato il «sì» davanti a circa duecento invitati durante la celebrazione delle nozze. Una storia d'amore iniziata 12 anni fa, nel 2014, quando Paola stava per completare i suoi studi univesitari in Giurisprudenza e Salvatore stava iniziando la sua ascesa professionale. Il matrimonio in Costiera amalfitana ma il primo bacio a Madrid e la proposta di nozze di Salvatore Esposito, a dicembre 2024, a New York: sulla pista di ghiaccio del Rockfeller Center. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Salvatore Esposito, le nozze con Paola Rossi a Vietri sul Mare per l'attore diventato famoso per «Genny Savastano di Gomorra»

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Salvatore Esposito e Paola Rossi: la promessa di matrimonio che sorprende tutti

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