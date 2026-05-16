Morto un sub che cercava i corpi degli italiani dispersi alle Maldive Aperta un' indagine | perché è stato superato il limite dei 30 metri?

È deceduto un sub delle forze di difesa delle Maldive coinvolto nelle operazioni di ricerca dei quattro italiani dispersi in acquascooter. La vicenda si è verificata mentre il sub stava cercando i corpi degli italiani scomparsi nelle immersioni nelle acque maldiviane. Un’indagine è stata aperta per verificare le circostanze della morte e il motivo per cui è stato superato il limite di profondità di 30 metri durante l’attività di soccorso. La notizia ha attirato l’attenzione sui rischi delle operazioni di salvataggio in mare.

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E’ deceduto un sub soccorritore delle Forze nazionali di difesa delle Maldive (Mndf) che era impegnato nelle operazioni di ricerca dei corpi dei quattro sub italiani dispersi. Lo si apprende da fonti diplomatiche. «Il sergente maggiore delle Forze di difesa nazionali delle Maldive (Mndf), Mohammed Mahdi, è deceduto durante un’immersione nell’ambito di un’operazione di ricerca e salvataggio condotta dalle Mndf», conferma l’Mndf su X. Il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohammed Hussain Shareef, ha dichiarato che i soccorritori, impegnati nel recupero dei 4 italiani, hanno elaborato un piano basato sui progressi compiuti ieri nell’esplorazione della grotta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto un sub che cercava i corpi degli italiani dispersi alle Maldive. Aperta un'indagine: perché è stato superato il limite dei 30 metri? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tragedia delle Maldive, media locali: morto uno dei sub che cercava i corpi degli italiani Sullo stesso argomento Morto un sub che cercava i corpi degli italiani dispersi alle MaldiveE’ deceduto un sub soccorritore delle Forze nazionali di difesa delle Maldive (Mndf) che era impegnato nelle operazioni di ricerca dei corpi dei... Maldive: ‘Morto il sub che cercava i corpi degli italiani’I media delle Maldive danno per deceduto il sub delle forze armate delle Maldive che stamane si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani. Maldive, media locali: Morto un sub che cercava i corpi degli italiani. Continuano le indagini. L’ipotesi: Si sono persi nelle grotte - La diretta x.com Maldive, chi era il sub morto mentre cercava i corpi degli italiani: Si è sentito male durante l'immersioneUn'operazione che la stessa Maldives Nationa Defence Force ha definito ad alto rischio quella per recuperare i corpi dei quattro italiani disperisi nelle acque ... leggo.it Maldive, morto il sub che cercava i corpi degli italiani dispersi: ha avuto un malore mentre era in immersioneIl fatto durante le ricerche dei quattro dispersi dopo un incidente subacqueo: è morto dopo essere stato trasferito in ospedale in condizioni critiche ... lagazzettadelmezzogiorno.it Pensi che serie tv come The Vampire Diaries o film come Twilight facciano empatizzare le persone con gli undead anziché con gli umani? reddit