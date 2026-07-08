Infantino ha superato il limite | i tifosi ridevano dei suoi errori ma adesso hanno perso la pazienza

Da ilnapolista.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della FIFA ha superato un limite che ha portato i tifosi a perdere la pazienza. In passato, i supporter avevano tollerato errori e decisioni discutibili, confidando nell’integrità del gioco. Tuttavia, nel caso Balogun, il settimanale britannico evidenzia un punto di non ritorno, suggerendo che le critiche e le delusioni si sono accumulate, portando a un cambiamento nell’atteggiamento degli spettatori.

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Nel  caso Balogun  il Times individua un punto di non ritorno per  Infantino. Il ragionamento è semplice e amaro: della FIFA abbiamo sempre tollerato tutto — tifosi spennati, tornei gonfiati, calendari massacranti — perché quando l’arbitro fischia crediamo che il gioco resti onesto. La sospensione della squalifica dell’attaccante americano, ottenuta  dopo la telefonata di Trump al presidente FIFA, ha colpito proprio quella fiducia. Come scrive  The Times, di solito con la FIFA “prendiamo in giro, scherziamo, spesso ci arrabbiamo — e poi alziamo le spalle e andiamo avanti”. Stavolta no. Dalla pazienza ironica al limite superato. La sintesi di quell’ironia rassegnata è un messaggio che il giornalista riceve la mattina dopo: sotto il risultato “ Stati Uniti 1 Belgio 4 “, un amico ha scritto “Infantino dice: si rigioca mercoledì”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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