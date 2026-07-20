Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di uova per il rischio di contaminazione da salmonella. L’avviso del 17 luglio 2026, pubblicato il 20 sul portale ministeriale dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare, riguarda uova fresche di categoria A. L’invito per i consumatori, come sempre in questi casi, è quello di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita. Uova richiamate: lotto e scadenza. Il richiamo riguarda le uova fresche categoria A vendute con il marchio Ovo Mio 1972 SNC. Il prodotto è confezionato in cartoni da 180, 108, 72 e 60 uova e in confezioni da 6 uova. I dati identificativi riportati sul cartello del Ministero della Salute sono: Il motivo del richiamo indicato è la possibile positività alla salmonella, classificata dal Ministero come rischio microbiologico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Salmonella nelle uova fresche del supermercato, via a un nuovo richiamo

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