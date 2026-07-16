Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di quattro lotti di uova fresche di categoria A prodotte dalla ditta Avicola Emiliana di Bertoni Alberto e C. La decisione è stata presa a causa della presenza di salmonella nelle uova. Le confezioni coinvolte sono state identificate e messe sotto sequestro. I consumatori sono invitati a non consumare i prodotti provenienti dai lotti interessati e a restituirli presso i punti vendita.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo del 14 luglio 2026 riguardante quattro lotti di uova fresche di categoria A prodotte dalla Avicola Emiliana di Bertoni Alberto e C., Società Agricola S.S. Il motivo è l’isolamento di Salmonella typhimurium, un batterio che può provocare infezioni intestinali. L’invito delle autorità è quello di non consumare le uova dei lotti coinvolti e riportarle al punto vendita. Quali lotti di uova sono stati richiamati. Il provvedimento riguarda le uova da consumo di categoria A vendute in cartoni da 30 pezzi e in confezioni da 6, in plastica o in cartone. I lotti interessati, con le rispettive date di scadenza, sono: Le uova sono state prodotte nello stabilimento di Avicola Emiliana in via Borgo 19 a Corlo di Formigine, in provincia di Modena, con marchio di identificazione CE IT Z046F. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Salmonella nelle uova fresche, scatta il richiamo: le confezioni a rischio

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