La fontana di piazza San Francesco, recentemente restaurata, è stata danneggiata da atti di vandalismo. Sono stati rotti i fari che illuminavano la statua di San Francesco e sono stati danneggiati anche alcuni elementi della struttura in marmo bianco. Il danno è stato scoperto poco dopo i lavori di recupero e ristrutturazione. Il sindaco ha commentato che si è perso ogni livello di civiltà.

«La fontana in piazza San Francesco, appena recuperata, appena ristrutturata, è stata vandalizzata. Hanno buttato per aria i fari interni che illuminavano la statua di San Francesco, hanno vandalizzato anche la parte strutturale in marmo bianco che avevamo ristrutturato». Al termine dell'inaugurazione dell'Urban Center, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, visibilmente amareggiato, ha mostrato ai giornalisti presenti il video inviatogli da un tecnico del Comune prima di andare lui stesso sul posto per valutare l'entità dei danni. I lavori di recupero della fontana erano stati presentati giusto il 15 luglio. «Questo - ha spiegato De Luca - è un problema di fondo, il livello di civiltà e di responsabilità che si è completamente perduto nella nostra città, perfino il livello di buona educazione. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Salerno, vandalizzata la fontana di piazza San Francesco appena restaurata. De Luca: «Perso ogni livello di civiltà»

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