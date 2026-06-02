Potenziamento dell' illuminazione pubblica | De Luca verifica lo stato dei lavori in piazza San Francesco e annuncia le prossime tappe

Notizia in breve

In piazza San Francesco sono stati accesi i nuovi punti luce, segnando l’avvio del potenziamento dell’illuminazione pubblica. Sono stati installati nuovi fari e migliorate le lampade esistenti. Il progetto prevede un incremento complessivo della rete di illuminazione nella zona. Il sindaco ha visitato il sito per verificare lo stato dei lavori e ha annunciato che proseguiranno con ulteriori interventi nelle prossime settimane. La riaccensione delle luci si è svolta questa mattina, dopo le ultime fasi di installazione.