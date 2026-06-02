Potenziamento dell' illuminazione pubblica | De Luca verifica lo stato dei lavori in piazza San Francesco e annuncia le prossime tappe
In piazza San Francesco sono stati accesi i nuovi punti luce, segnando l’avvio del potenziamento dell’illuminazione pubblica. Sono stati installati nuovi fari e migliorate le lampade esistenti. Il progetto prevede un incremento complessivo della rete di illuminazione nella zona. Il sindaco ha visitato il sito per verificare lo stato dei lavori e ha annunciato che proseguiranno con ulteriori interventi nelle prossime settimane. La riaccensione delle luci si è svolta questa mattina, dopo le ultime fasi di installazione.
Parte da piazza San Francesco il raddoppio della pubblica illuminazione, con l’accensione delle nuove luci, con il potenziamento di quelle che c’erano e l’aggiunta di nuovi punti luce.Lo ha reso noto Vincenzo De Luca, neo sindaco di Salerno che ieri sera ha effettuato un sopralluogo per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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