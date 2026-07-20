Salento sedicenne pestato a sangue a Magliano Trauma cranico e lesioni all' occhio è grave
Un ragazzo di 16 anni è stato picchiato nella notte a Magliano, frazione di Carmiano, nel Salento. È stato colpito con violenza, riportando un trauma cranico e lesioni all'occhio. Attualmente si trova in condizioni considerate gravi e in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato in un'area pubblica del paese. Nessuna informazione è stata fornita sui possibili responsabili.
Massacrato di botte e ridotto in fin di vita. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo un violento pestaggio avvenuto nella notte a Magliano, frazione di Carmiano, comune a pochi chilometri da Lecce. Il giovane è stato accompagnato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Copertino dal padre, imprenditore locale titolare di una fabbrica nella zona industriale del paese. Gli operatori sanitari gli hanno riscontrato un grave trauma cranico e lesioni a un occhio, disponendone il ricovero in codice rosso. Sull’accaduto indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione, i motivi che l’hanno scatenata e a dare un nome ai responsabili. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it
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