Salento sedicenne pestato a sangue a Magliano Trauma cranico e lesioni all' occhio è grave

Notizia in breve

Un ragazzo di 16 anni è stato picchiato nella notte a Magliano, frazione di Carmiano, nel Salento. È stato colpito con violenza, riportando un trauma cranico e lesioni all'occhio. Attualmente si trova in condizioni considerate gravi e in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato in un'area pubblica del paese. Nessuna informazione è stata fornita sui possibili responsabili.