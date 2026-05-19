Uomo trovato a terra in un cantiere nel Comasco con grave trauma cranico | trasportato d'urgenza in ospedale

Questa mattina, a Inverigo, in provincia di Como, un uomo è stato rinvenuto a terra in un cantiere situato in via Valsorda, vicino al civico 37. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno constatato un grave trauma cranico e lo hanno trasportato immediatamente in ospedale. Le forze dell'ordine stanno coordinando le indagini per chiarire l’accaduto. Non ci sono ancora dettagli su come si sia verificato l’incidente o se ci siano altre persone coinvolte.

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