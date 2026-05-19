Trovato a terra con un grave trauma cranico | 73enne in codizioni critiche
Un uomo di 73 anni è stato rinvenuto a terra in un impianto lavorativo di via Valsorda, a Inverigo, con un grave trauma cranico e senza sensi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale. La zona è stata messa sotto osservazione dalle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono stati forniti altri dettagli riguardo alle circostanze dell’incidente.
Un uomo di 73 anni è stato trovato a terra privo di sensi, con un grave trauma cranico, all'interno di un impianto lavorativo in via Valsorda, a Inverigo, comune al confine con la provincia di Leccco. L'allarme è scattato questa mattina, martedì 19 maggio, alle 9.24: i soccorsi sono arrivati in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
A powerful lawyer becomes the prime suspect when his wife is found murdered.
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Ho trovato questi pezzi misteriosi per terra sotto la mia scrivania~hai idea da cosa sono caduti? reddit