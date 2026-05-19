Trovato a terra con un grave trauma cranico | 73enne in codizioni critiche

Un uomo di 73 anni è stato rinvenuto a terra in un impianto lavorativo di via Valsorda, a Inverigo, con un grave trauma cranico e senza sensi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale. La zona è stata messa sotto osservazione dalle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono stati forniti altri dettagli riguardo alle circostanze dell’incidente.

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