Trovato a terra con un grave trauma cranico | 73enne in codizioni critiche

Da leccotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 73 anni è stato rinvenuto a terra in un impianto lavorativo di via Valsorda, a Inverigo, con un grave trauma cranico e senza sensi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale. La zona è stata messa sotto osservazione dalle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono stati forniti altri dettagli riguardo alle circostanze dell’incidente.

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Un uomo di 73 anni è stato trovato a terra privo di sensi, con un grave trauma cranico, all'interno di un impianto lavorativo in via Valsorda, a Inverigo, comune al confine con la provincia di Leccco. L'allarme è scattato questa mattina, martedì 19 maggio, alle 9.24: i soccorsi sono arrivati in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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