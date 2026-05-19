Choc in azienda a Inverigo uomo trovato a terra con un grave trauma cranico | è in condizioni critiche

Martedì 19 maggio, a Inverigo, un uomo di 73 anni è stato scoperto a terra all’interno di un’azienda di via Valsorda. L’uomo presentava un grave trauma cranico ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari intervenuti sul posto. Le forze dell’ordine sono state chiamate per accertare quanto accaduto e condurre le verifiche necessarie. Al momento, le condizioni dell’uomo sono considerate critiche. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

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