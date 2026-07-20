Ryanair il conflitto in Medio Oriente colpisce gli utili | crollo del 34%

L’utile di Ryanair è diminuito del 34% a causa del conflitto in Medio Oriente. L’aumento del prezzo del carburante e la riduzione delle tariffe medie hanno influito sui risultati finanziari.

L’utile di Ryanair crolla del 34%. A incidere è soprattutto il conflitto in Medio Oriente che ha provocato un’impennata del prezzo del carburante e un calo delle tariffe medie. Nel primo trimestre dell’esercizio fiscale ( aprile-giugno ), la compagnia ha registrato un utile al netto delle imposte pari a 538 milioni di euro. Nello stesso periodo dello scorso anno era di 820 milioni. La compagnia intanto continua a crescere sul fronte operativo: il numero dei passeggeri è cresciuto del 6% rispetto al primo trimestre dello scorso anno e Ryanair avrebbe trasportato quasi 62 milioni di persone. Risultano in crescita anche i ricavi complessivi che hanno raggiunto i 4,38 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Equinor Falls, Ryanair Gains, McBride Drops | Stock Movers

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