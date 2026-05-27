BCE | il conflitto in Medio Oriente minaccia l’Eurozona

Il Financial Stability Review di maggio 2026, pubblicato oggi dalla Banca centrale europea, individua nel conflitto in Medio Oriente il principale fattore di instabilità per l’intero sistema finanziario dell’Area Euro. La nuova analisi di Francoforte evidenzia come lo shock geoeconomico derivante dal Medioriente stia colpendo duramente le catene di approvvigionamento energetico. Luis de Guindos ha spiegato che l’attuale interruzione delle forniture di energia comporta rischi di crescita verso il basso e pressioni inflattive al rialzo. La capacità di servire il debito potrebbe subire una prova decisiva a causa del concomitante aumento dei costi di finanziamento e della debolezza economica generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Attacchi a AWS + Crisi Petrolio: Come il Medio Oriente Sta Ribaltando lEconomia Globale

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