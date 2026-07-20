Alta tensione Italia-Russia sul fronte diplomatico, dopo lo scoppio dello scandalo degli spioni italiani e russi a Roma. Il ministero degli Esteri russo ha convocato l’incaricato d’affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, a seguito dell’espulsione di due addetti militari dell’ambasciata russa a Roma, decisa lo scorso 9 luglio. L’espulsione è legata all’inchiesta della Procura di Roma su un presunto caso di spionaggio che coinvolge due ex appartenenti ai servizi segreti italiani, accusati di aver ceduto informazioni alla Russia. Italia-Russia, scontro diplomatico anche con la Germania. Mosca ha però aperto anche un fronte tedesco in Italia. L’ambasciata russa a Roma ha criticato la rappresentanza diplomatica tedesca in Italia dopo un invito di quest’ultima a contrastare la “disinformazione russa”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Spioni russi in Italia, Mosca convoca l’incaricato d’affari e tira in ballo Goebbels con la Germania

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