Dopo un fine settimana segnato da problemi tecnici e ritiro in Belgio, il pilota britannico ha espresso insoddisfazione riguardo alle prestazioni della sua vettura, lasciando intendere che la sua W17 potrebbe essere inferiore a quella del compagno di squadra. Ha anche dichiarato di desiderare la stessa macchina di un altro pilota, senza specificare ulteriori dettagli.

Le ombre di George Russell si allungano sempre di più sul box Mercedes. Dopo un week end in Belgio vissuto tra problemi tecnici, ritiro e tanta frustrazione, il britannico ha alzato nuovamente i toni, lasciando trasparire il sospetto che la sua W17 non sia sullo stesso livello di quella del compagno di squadra Kimi Antonelli. Considerazioni pesanti, che arrivano proprio mentre il giovane bolognese continua a raccogliere risultati straordinari: il successo in terra belga ha infatti consolidato la sua leadership nel Mondiale 2026 di Formula 1, accentuando inevitabilmente il confronto interno. Già nel corso del fine settimana di Spa-Francorchamps Russell aveva denunciato un’inspiegabile differenza di prestazioni in rettilineo rispetto ad Antonelli, parlando di un handicap enorme. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Russell vede i fantasmi: “Voglio la stessa macchina di Antonelli”

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LOLLO RAPITO da un UOMO MISTERIOSO con la TESTA di ZUCCA *spaventoso*

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Male molto male: George più che i fantasmi, inizia a vedere i mostri! Compreso il fatto che la sua stessa squadra lo castri in potenza. Non si lamentava mentre recuperava, su Kimi, più di 40 pti in questi ultimi 3 GP eh?!? x.com