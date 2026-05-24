Toto Wolff | Antonelli-Russell? Voglio evitare una guerra

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la Sprint del GP Canada, Toto Wolff ha dichiarato di voler evitare un conflitto tra i suoi piloti, Kimi Antonelli e George Russell, che si sono confrontati durante la gara. Wolff ha espresso la volontà di mantenere un equilibrio tra i due e di non creare tensioni all’interno del team. La gara ha visto i due piloti impegnati in un duello diretto, senza riferimenti specifici a eventuali conseguenze o decisioni future.

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Le parole di Toto Wolff dopo la Sprint del GP Canada, che ha visto duellare senza esclusioni di colpi i suoi piloti Kimi Antonelli e George Russell. Nel team radio il team principal aveva detto all'italiano: "Concentrati sulla guida e smettila di lamentarti alla radio”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Toto Wolff: I've never doubted Russell | Post Sprint Qualifying Interview | Canadian GP 2026

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