Dopo la Sprint del GP Canada, Toto Wolff ha dichiarato di voler evitare un conflitto tra i suoi piloti, Kimi Antonelli e George Russell, che si sono confrontati durante la gara. Wolff ha espresso la volontà di mantenere un equilibrio tra i due e di non creare tensioni all’interno del team. La gara ha visto i due piloti impegnati in un duello diretto, senza riferimenti specifici a eventuali conseguenze o decisioni future.

Le parole di Toto Wolff dopo la Sprint del GP Canada, che ha visto duellare senza esclusioni di colpi i suoi piloti Kimi Antonelli e George Russell. Nel team radio il team principal aveva detto all'italiano: "Concentrati sulla guida e smettila di lamentarti alla radio”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toto Wolff: "Antonelli-Russell? Voglio evitare una guerra"

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Toto Wolff: I've never doubted Russell | Post Sprint Qualifying Interview | Canadian GP 2026

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Temi più discussi: Kimi: Russell mi ha spinto, Wolff: Pensa a guidare. Cosa è successo nella Sprint; Antonelli-Russell, la pace è finita. La rivalità preoccupa Toto Wolff: Ma Kimi non è un cucciolo, deve essere aggressivo; Sprint Canada: Russell-Antonelli, scontro totale. E Wolff gela Kimi; Antonelli-Russell, scintille nella Sprint del Canada. E la Mercedes si infuria: Parliamo in privato.

Non mi sta simpatico Russell ma oggi Toto Wolff è stato perfetto. Antonelli deve stare calmino. In fin dei conti ha sempre 19 anni e non ha l’esperienza di altri piloti. Anche nel gestire momenti simili in gara. x.com

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