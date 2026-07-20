Rugby Italia senza coraggio | il tour nel Pacifico è un campanello d’allarme

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia di rugby ha perso tutte e tre le partite nel tour nel Pacifico, segnando solo 37 punti e subendone 131. La squadra ha affrontato Giappone, Nuova Zelanda e Australia, senza riuscire a ottenere una vittoria. La serie si è conclusa con sconfitte nette e nessuna gara vinta, segnando un fallimento rispetto alle aspettative iniziali.

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Doveva essere il banco di prova della maturità, si è trasformato invece in una brusca frenata. Tre partite, tre sconfitte, appena 37 punti segnati e 131 subiti contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia raccontano un’estate da dimenticare per l’Italia di Gonzalo Quesada. Ma più dei risultati, per certi versi prevedibili contro All Blacks e Wallabies, è il modo in cui sono maturati a lasciare le maggiori perplessità: una squadra incapace di imporre il proprio ritmo, spesso in balia degli avversari e, soprattutto, troppo presto rassegnata all’idea di dover semplicemente limitare i danni. Il primo campanello d’allarme era già suonato a Tokyo. Contro un Giappone aggressivo e organizzato, gli azzurri hanno perso la battaglia fisica, smarrito il piano tattico alternativo e commesso una quantità enorme di errori di esecuzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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