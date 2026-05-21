Un crescente numero di persone segnala dolori diffusi che spesso vengono attribuiti a fattori come l’età, le condizioni ambientali o l’arredo domestico. Recentemente, le organizzazioni sindacali CISL e INAS hanno evidenziato un aumento delle denunce legate a problemi fisici collegati alle condizioni di lavoro e alle modalità di svolgimento delle attività quotidiane. Questi segnali sono stati raccolti attraverso segnalazioni arrivate dagli stessi lavoratori, che spesso associano i loro malanni a fattori legati alla professione o alle abitudini lavorative.

C’è chi dà la colpa all’età, chi all’umidità, chi al materasso comprato in offerta. E poi c’è la possibilità che quel mal di schiena che non passa, quella spalla che scricchiola come una porta di castello o quel formicolio alle mani non siano semplicemente il prezzo degli anni che passano, ma il conto presentato dal lavoro. È il messaggio della campagna lanciata da CISL Arezzo e INAS CISL per informare i lavoratori sulle malattie professionali, quelle patologie che spesso vengono sopportate in silenzio come fossero una normale conseguenza della vita lavorativa e che invece possono essere riconosciute dall’INAIL. Sotto la lente finiscono disturbi molto diffusi: mal di schiena, tendiniti, sindrome del tunnel carpale, problemi alle spalle, perdita dell’udito e malattie respiratorie. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “Mi fa male tutto”: e invece potrebbe essere il lavoro. CISL e INAS accendono il campanello d’allarme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A RETIRED AGENT IS FORCED BACK FOR ONE LAST MISSION AGAINST A DEADLY THREAT

Sullo stesso argomento

Fumagalli come Di Canio, il portiere si fa male e lui si ferma invece di segnare: vincere non è tuttoDurante Reggiana-Sudtirol, l'attaccante degli emiliani Tommaso Fumagalli si è reso protagonista di un gesto bellissimo di fairplay, fermandosi invece...

Leggi anche: Prodi prende a legnate il campo largo: “Chiunque potrebbe essere il Bertinotti che fa saltare tutto…”

Tutto migliora quando invece di arrabbiarti ti allontani da ciò che ti fa male, per vivere in pace. x.com

Fabregas: Nico Paz salta il Parma. Strefezza? Vederlo lì mi fa male, l'avrei voluto con noiCesc Fabregas, ha parlato della programmazione della gara contro il Parma, incerta fino a ieri: Noi ci siamo adattati. tuttomercatoweb.com

Lea Gavino: Ho pianto undici volte, poi sono rinata. Nella musica dico tutto quello che non riesco a dire recitando e continuo a innamorarmi, anche quando mi fa maleL’attrice e cantautrice pubblica il suo EP d’esordio 11 Volte, un progetto che segna il suo debutto musicale e che presenterà dal vivo sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma ... vanityfair.it