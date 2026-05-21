Mi fa male tutto | e invece potrebbe essere il lavoro CISL e INAS accendono il campanello d’allarme

Da lortica.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un crescente numero di persone segnala dolori diffusi che spesso vengono attribuiti a fattori come l’età, le condizioni ambientali o l’arredo domestico. Recentemente, le organizzazioni sindacali CISL e INAS hanno evidenziato un aumento delle denunce legate a problemi fisici collegati alle condizioni di lavoro e alle modalità di svolgimento delle attività quotidiane. Questi segnali sono stati raccolti attraverso segnalazioni arrivate dagli stessi lavoratori, che spesso associano i loro malanni a fattori legati alla professione o alle abitudini lavorative.

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C’è chi dà la colpa all’età, chi all’umidità, chi al materasso comprato in offerta. E poi c’è la possibilità che quel mal di schiena che non passa, quella spalla che scricchiola come una porta di castello o quel formicolio alle mani non siano semplicemente il prezzo degli anni che passano, ma il conto presentato dal lavoro. È il messaggio della campagna lanciata da CISL Arezzo e INAS CISL per informare i lavoratori sulle malattie professionali, quelle patologie che spesso vengono sopportate in silenzio come fossero una normale conseguenza della vita lavorativa e che invece possono essere riconosciute dall’INAIL. Sotto la lente finiscono disturbi molto diffusi: mal di schiena, tendiniti, sindrome del tunnel carpale, problemi alle spalle, perdita dell’udito e malattie respiratorie. 🔗 Leggi su Lortica.it

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