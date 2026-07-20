Rudi Garcia ha deciso di non rinnovare il suo contratto come commissario tecnico della nazionale belga. La Federcalcio ha comunicato che l'allenatore francese, in carica dal febbraio 2025, lascerà il ruolo alla fine di questo mese. La decisione è stata annunciata senza ulteriori dettagli. Garcia non continuerà quindi oltre la scadenza prevista del contratto.

Rudi Garcia lascia il suo posto da commissario tecnico del Belgio. La Federcalcio del Paese annuncia che l'allenatore francese non rinnoverà il suo contratto, firmato a febbraio 2025 e in scadenza a fine mese. "Dopo aver consultato la Federcalcio belga, abbiamo deciso di non proseguire l'ottima collaborazione degli ultimi 18 mesi - dichiara Garcia nel comunicato -. Lascio il Belgio nella Divisione A della Nations League e tra le otto migliori squadre al mondo. Desidero ringraziare il mio fantastico gruppo di giocatori, il direttore sportivo Vincent Mannaert e i tifosi che hanno continuato a sostenerci durante questi Mondiali. Auguro al Belgio ogni successo nel portare avanti il ricambio generazionale che ho contribuito con grande piacere ad avviare". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Belgio, addio a sorpresa: Rudi Garcia lascia la panchina della nazionale

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