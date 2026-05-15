L’attaccante della Juventus non è stato incluso nella lista dei convocati dal Belgio per i Mondiali. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’allenatore Rudi Garcia, che ha motivato la scelta con le prestazioni della stagione appena conclusa. Openda, che finora non ha partecipato a questa competizione, non figura tra i 26 calciatori selezionati dalla nazionale belga. La convocazione o meno di alcuni giocatori è stata già oggetto di discussioni tra gli addetti ai lavori.

di Francesco Spagnolo Openda non convocato dal Belgio per i Mondiali. Una scelta forte quella di Rudi Garcia, ma condizionata da una stagione davvero deludente. Il conto alla rovescia per il Mondiale 2026 è ufficialmente iniziato, ma le prime decisioni ufficiali stanno già sollevando un polverone mediatico senza precedenti. Il commissario tecnico Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati della nazionale belga, scatenando immediate polemiche per una rinuncia che ha del clamoroso. Tra i giocatori che guarderanno il torneo da casa, il nome che fa più rumore in assoluto è quello di Lois Openda, escluso in modo totalmente inaspettato dalle scelte del selezionatore francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda convocato dal Belgio per i Mondiali? La scelta di Rudi Garcia è ufficiale. Le novità sull’attaccante della Juve

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