Ruba un registratore di cassa per scambiarlo con la droga | denunciato un 31enne

Un uomo di 31 anni è stato denunciato dalla Polizia di Bergamo per aver rubato un registratore di cassa e aver tentato di scambiarlo con droga. L’episodio è avvenuto nella prima mattinata di lunedì 20 luglio in un negozio del centro cittadino. Le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato il sospetto dopo aver ricostruito l’episodio.

La Polizia di Stato di Bergamo, nella prima mattinata di lunedì 20 luglio, ha denunciato un uomo ritenuto responsabile di un furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino. L’individuazione del presunto autore è stata possibile grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino tramite l’applicazione YouPol e al successivo lavoro investigativo svolto dagli operatori della Questura. La vicenda ha avuto inizio intorno all’1.30, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto, attraverso YouPol, una segnalazione corredata da un video che ritraeva un uomo aggirarsi in via Quarenghi con un oggetto apparentemente simile a un’ascia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Alcuni punti riguardo a CassidyVictim, CassidyBoy e StripedCassidy che non vedo menzionati molto (Scusate per il repost, ho fatto alcune modifiche). reddit