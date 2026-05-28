Il calendario degli adempimenti fiscali prosegue fino al 31 maggio. L’ultima scadenza del mese è relativa alla tracciabilità dei corrispettivi. Infatti, dopo la prima maxi scadenza dello scorso 20 aprile, che ha imposto l’abbinamento dei dispositivi in uso al 31 gennaio 2026, entra ufficialmente a regime il meccanismo di monitoraggio integrato tra terminali Pos e registratori telematici. Gli esercenti che hanno registrato nuove attivazioni, sostituzioni o variazioni degli strumenti di pagamento nel corso del mese di marzo dovranno mettersi in regola. La prima scadenza utile è fissata al 29 maggio, ultimo giorno lavorativo del mese, ma c’è una tolleranza tecnica che consente l’invio entro il 31 maggio senza incorrere nelle sanzioni previste, che possono arrivare anche fino a 4. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scadenza 31 maggio collegamento POS a registratore di cassa, si rischiano sanzioni fino a 4.000 euro

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