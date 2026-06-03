Assalto alla forneria del paese | ladri in fuga con il registratore di cassa
Nella mattina di martedì 2 giugno, una forneria del centro abitato è stata rapinata da ladri che sono fuggiti con il registratore di cassa. Si tratta dell’ultimo episodio di una serie di furti che stanno colpendo le attività commerciali della zona. L’assalto è avvenuto all’alba e si è verificato vicino all’ufficio postale. Non sono stati riportati feriti né ulteriori danni, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Non si ferma l'ondata di furti che sta colpendo le attività commerciali di Nuvolera. L'ultimo colpo si è verificato all'alba di martedì 2 gigno, quando nel mirino dei malviventi è finita la forneria-bar "Da Vincenzo" situata nel cuore del paese, a pochi passi dall'ufficio postale.Colpo all'albaI. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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