Assalto alla forneria del paese | ladri in fuga con il registratore di cassa

Notizia in breve

Nella mattina di martedì 2 giugno, una forneria del centro abitato è stata rapinata da ladri che sono fuggiti con il registratore di cassa. Si tratta dell’ultimo episodio di una serie di furti che stanno colpendo le attività commerciali della zona. L’assalto è avvenuto all’alba e si è verificato vicino all’ufficio postale. Non sono stati riportati feriti né ulteriori danni, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.