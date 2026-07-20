Ruba 2mila litri di gasolio poi abbandona il furgone in un campo nel Pavese | ricercato conducente

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un furgone rubato con 2mila litri di gasolio è stato intercettato dalla polizia nel Pavese. Dopo un inseguimento, il conducente ha abbandonato il veicolo e si è allontanato a piedi tra i campi. Al momento, è ricercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Furgone rubato con 2mila litri di gasolio intercettato dalla polizia nel Pavese. Dopo l'inseguimento, il conducente è fuggito a piedi tra i campi e risulta al momento ricercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pavia, ruba duemila litri di gasolio e poi abbandona il furgone rubato in un campoLa polizia ha recuperato un furgone rubato che trasportava circa duemila litri di gasolio presumibilmente di provenienza furtiva.

Leggi anche: Gasolio non conforme in un distributore, sequestrati oltre 2mila litri di carburante

Si parla di: Ruba bici elettriche parcheggiate in centro: denunciato un 41enne.

ruba 2mila litri diRuba 2mila litri di gasolio, poi abbandona il furgone in un campo nel Pavese: ricercato conducenteÈ terminato con un inseguimento nelle campagne della periferia di Pavia il tentativo della polizia di fermare un furgone rubato utilizzato per il trasporto di circa 2mila litri di gasolio. L'intervent ... fanpage.it

ruba 2mila litri diPavia, ruba duemila litri di gasolio e poi abbandona il furgone rubato in un campoIl conducente è riuscito a scappare. Un agente della polizia, invece, è rimasto infortunato durante l’inseguimento in una stradina sconnessa ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web