Ruba 2mila litri di gasolio poi abbandona il furgone in un campo nel Pavese | ricercato conducente
Un furgone rubato con 2mila litri di gasolio è stato intercettato dalla polizia nel Pavese. Dopo un inseguimento, il conducente ha abbandonato il veicolo e si è allontanato a piedi tra i campi. Al momento, è ricercato.
Furgone rubato con 2mila litri di gasolio intercettato dalla polizia nel Pavese. Dopo l'inseguimento, il conducente è fuggito a piedi tra i campi e risulta al momento ricercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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