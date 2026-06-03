Sequestrati oltre 2.000 litri di gasolio non conforme in un distributore. Le analisi dell’Agenzia delle Dogane hanno rilevato anomalie nel carburante. Il carburante è stato rimosso e sequestrato. Nessuna persona è stata ancora incriminata. Le autorità continuano le verifiche sul materiale sequestrato. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare eventuali responsabilità. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o provvedimenti successivi.

Pertanto, è stato effettuato un controllo nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi presso il predetto esercizio commerciale ed eseguito un prelevamento di campioni. All’esito delle analisi da parte del Laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato accertato che in un serbatoio erano contenuti 2.537 litri di gasolio non conformi all’uso per autotrazione per il basso punto di infiammabilità. I militari del Gruppo di Benevento hanno effettuato, quindi, il sequestro del gasolio e di due pistole erogatrici di carburante.Il valore economico del gasolio sequestrato è pari a 5.000 euro e l’importo relativo all’imposta non versata è di 1. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Gasolio non conforme in un distributore, sequestrati oltre 2mila litri di carburante

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Carburante mescolato con altre sostanze in un distributore: scattano denuncia e sequestro

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