Gasolio non conforme in un distributore sequestrati oltre 2mila litri di carburante
Sequestrati oltre 2.000 litri di gasolio non conforme in un distributore. Le analisi dell’Agenzia delle Dogane hanno rilevato anomalie nel carburante. Il carburante è stato rimosso e sequestrato. Nessuna persona è stata ancora incriminata. Le autorità continuano le verifiche sul materiale sequestrato. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare eventuali responsabilità. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o provvedimenti successivi.
Pertanto, è stato effettuato un controllo nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi presso il predetto esercizio commerciale ed eseguito un prelevamento di campioni. All’esito delle analisi da parte del Laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato accertato che in un serbatoio erano contenuti 2.537 litri di gasolio non conformi all’uso per autotrazione per il basso punto di infiammabilità. I militari del Gruppo di Benevento hanno effettuato, quindi, il sequestro del gasolio e di due pistole erogatrici di carburante.Il valore economico del gasolio sequestrato è pari a 5.000 euro e l’importo relativo all’imposta non versata è di 1. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Carburante mescolato con altre sostanze in un distributore: scattano denuncia e sequestro
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