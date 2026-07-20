rozzano violenza a valleambrosia rissa tra ubriachi finisce nel sangue

Notizia in breve

Ieri mattina, intorno alle 11, una rissa tra persone ubriache si è verificata a Valleambrosia, frazione di Rozzano. Durante l'incidente, un uomo di 31 anni è stato ferito gravemente. La lite si è svolta in un'area vicino a Milano e non sono stati segnalati altri feriti. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dell'aggressione.