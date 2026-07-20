Rozzano violenza a Valleambrosia Rissa tra ubriachi finisce nel sangue
Ieri mattina, intorno alle 11, una rissa tra persone ubriache si è verificata a Valleambrosia, frazione di Rozzano. Durante l'incidente, un uomo di 31 anni è stato ferito gravemente. La lite si è svolta in un'area vicino a Milano e non sono stati segnalati altri feriti. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dell'aggressione.
Ancora violenza nel Sud Milano. Ieri mattina intorno alle 11, una rissa è scoppiata a Valleambrosia, frazione di Rozzano al confine con Milano, culminando con il ferimento di un uomo di 31 anni, presumibilmente di nazionalità colombiana. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri e della polizia locale di Rozzano, un diverbio tra alcuni cittadini sudamericani sarebbe degenerato nel giro di pochi istanti, trasformandosi in una violenta aggressione. Durante il pestaggio, il 31enne sarebbe stato colpito ripetutamente, probabilmente con un coccio di bottiglia, riportando diverse ferite e perdendo una notevole quantità di sangue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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