Nuova rissa tra giovani a Milano | un 22enne accoltellato in un parco a Rozzano

Un giovane di 22 anni è stato accoltellato in un parco a Rozzano, periferia sud di Milano. La lite tra gruppi di giovani è degenerata in violenza, portando all’uso di un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

È una scia di sangue e violenza che non si ferma quella che ha nuovamente Milano come teatro, questa volta a Rozzano, periferia sud del capoluogo lombardo. Una rissa scoppiata in un parco in via delle Viole è sfociata nell'accoltellamento di un ragazzo di 22 anni, la stessa età di Gianluca Ibarra. 🔗 Leggi su Today.it

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Una donna alterata con siringhe in valigia | Border Control Roma Fiumicino

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