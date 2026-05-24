Rissa in via Petroni finisce nel sangue | 20enne in ospedale

Un giovane di 20 anni è stato ferito durante una rissa avvenuta all'alba di sabato in via Petroni, nella zona universitaria di Bologna. La lite è degenerata in violenza in strada, con il giovane che è stato soccorso e portato in ospedale. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell'alterco o sulle condizioni di salute del ferito. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un giovane di vent'anni è stato ferito all'alba di sabato in via Petroni, nel cuore della zona universitaria di Bologna, al culmine di una violenta lite in strada. La vittima, un ragazzo nato nel 2006, è stata aggredita da un uomo che ha infranto una bottiglia di vetro e lo ha colpito. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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