Rozzano lite e bottigliate tra stranieri | grave un 31enne

Da imolaoggi.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Rozzano, in via Valle Ambrosia, si è verificata una lite tra stranieri che si è trasformata in una rissa con bottigliate. Durante l’episodio, un uomo di 31 anni è stato ferito gravemente. Sul luogo sono arrivati un’ambulanza e un’automedica del 118, che hanno prestato soccorso all’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

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È successo a Rozzano, comune a sud di Milano, in via Valle Ambrosia. Sul posto è intervenuto subito il personale sanitario del 118, con un’ambulanza e un’automedica. Areu, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza, spiega di aver trovato il 31enne steso a terra. Aveva una ferita da arma bianca sul fianco sinistro. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano: era cosciente e i suoi parametri erano stabili. Sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Corsico: secondo quanto riferiscono, l’aggressione è avvenuta al cultime di una lite fra il 31enne (di nazionalità colombiana) e altre persone di origine latinoamericana ancora non identificate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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