Torino lite tra stranieri | 32enne accoltellato

Una lite tra stranieri si è conclusa con un uomo di 32 anni accoltellato a Torino. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco. Secondo quanto riferito, il ferito non avrebbe intenzione di presentare denuncia alle autorità. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Al momento, non sono state rese note le cause della lite o le eventuali responsabilità.

TORINO – Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, ieri sera alle 22.30, l’uomo sanguinava e aveva ferite all’addome e al torace. E’ mistero in corso Vercelli, dove il 118 di Azienda zero ha soccorso una persona di origine extracomunitaria all’interno di un negozio al civico 236. Il ferito, 32 anni, è stato subito medicato e portato in ambulanza al vicino ospedale San Giovanni Bosco. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire cosa sia accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe degli effetti di una lite tra alcuni cittadini stranieri. Il 32enne ferito non avrebbe voluto sporgere denuncia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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