Milano rapina con pugni e bottigliate | 3 stranieri arrestati

A Milano, tre uomini di origini straniere sono stati arrestati dopo aver aggredito un’altra persona in strada. La vittima è stata circondata da cinque aggressori, che le hanno sferrato calci, pugni e bottigliate, nel tentativo di sottrarle un cellulare. La polizia ha individuato e fermato i tre sospettati, di nazionalità cubana e peruviana, accusandoli di rapina in concorso. L’episodio è avvenuto nel centro della città.

Lo hanno accerchiato in cinque, malmenato, preso a calci. E tutto solo per avere un cellulare. La polizia ha arrestato due cittadini cubani di 20 e 33 anni e un cittadino peruviano di 33 anni con l’accusa di rapina in concorso. Per lo stesso reato, due ragazzine di 17 anni (una ecuadoriana e una peruviana) sono state indagate in stato di libertà. Tutto è accaduto lo scorso 12 maggio. Intorno all’una e mezza di notte un poliziotto libero dal servizio stava rincasando, si trovava tra via Nazario Sauro e viale Zara. L’agente ha notato un gruppo di persone che stava aggredendo con calci e pugni un giovane asiatico, così ha allertato immediatamente i colleghi che sono intervenuti sul posto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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