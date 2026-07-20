Durante una partita, Cerri ha esultato con un tuono, mentre Sala si è messo a correre sul campo. Pattarello ha aspettato in silenzio, osservando tutto. La scena si è svolta tra i tifosi, che commentavano con passione le azioni, tra opinioni e analisi sullo stato della squadra. La partita ha visto momenti di tensione e attesa, con i supporter che seguivano ogni mossa dagli spalti.

Il calice amaranto. Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto. L’Arezzo ha riempito il pullman, salutato il caldo della Toscana ed è salito a Rovetta per cominciare davvero la nuova stagione. Trentadue calciatori convocati da Christian Bucchi, una montagna di borsoni, qualche inevitabile faccia assonnata e quella curiosità che accompagna ogni ritiro estivo: capire chi è già pronto, chi deve carburare e chi, invece, sta ancora cercando il proprio paio di gambe. La Val Seriana ha accolto gli amaranto prima con 27 gradi e il sole, poi con la pioggia battente e un freddo decisamente poco luglio. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Rovetta, primi sorsi d’Arezzo: Cerri tuona, Sala corre e Pattarello aspetta

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