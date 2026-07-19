L’Arezzo ha annunciato la lista dei giocatori convocati per il ritiro estivo a Rovetta, iniziato ieri. La squadra, guidata dall’allenatore Christian Bucchi, ha cominciato le sessioni di allenamento sul campo. La preparazione prevede un periodo di lavoro in vista della prossima stagione sportiva.

AREZZO – L’Arezzo ha dato il via alla propria preparazione estiva in vista della prossima stagione sportiva. Il gruppo guidato dal tecnico Christian Bucchi si è stabilito a Rovetta, dove da ieri è iniziata ufficialmente l’attività sul campo. La prima sessione di lavoro per gli amaranto si è tenuta nel pomeriggio di sabato, con inizio alle 18,00. La rosa a disposizione dell’allenatore per questa fase di ritiro è composta da 32 calciatori. Ecco l’elenco completo dei convocati: Alessandro Arena, Alessandro Capello, Matias Casarosa, Alberto Cerri, Luca Chierico, Marco Chiosa, Pietro Cianci, Gianmarco Cipriani, Lorenzo Coccia, Mauro Coppolaro,... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Arezzo al lavoro: ufficializzata la lista dei convocati per il ritiro di Rovetta

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