Arezzo chi guiderà il reparto offensivo in B? Tavernelli Pattarello e Arena le certezze

Arezzo si prepara alla nuova stagione di Serie B con alcuni giocatori considerati punti fermi nel reparto offensivo. Tra le certezze figurano Tavernelli, Pattarello e Arena, che hanno già dato segnali positivi nelle passate partite. La domanda principale riguarda chi guiderà effettivamente l’attacco della squadra al momento della prima giornata, considerando le scelte dell’allenatore e le possibili variazioni nella rosa. La formazione offensiva resta uno degli aspetti principali su cui si concentrano le attenzioni in vista dell’avvio del campionato.

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di Andrea Lorentini Con quale reparto offensivo l’ si presenterà ai nastri di partenza della prossima serie B. E’ una delle domande che stuzzica maggiormente l’interesse degli addetti ai lavori e la fantasia dei tifosi. Gli attaccanti, per antonomasia, sono quelli che accendono i sogni della gente e quindi c’è curiosità per capire come si muoverà il ds Nello Cutolo per allestire una prima linea adeguata ad affrontare il salto di categoria. Nel 4-3-3 che Bucchi utilizzerà come modulo base anche tra i cadetti, gli esterni rappresenteranno ancora il fulcro strategico e i principali terminali della manovra offensiva. Ecco allora che anche in B le certezze rispondono ai nomi di Camillo Tavernelli, Emiliano Pattarello e Alessandro Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo, chi guiderà il reparto offensivo in B? Tavernelli, Pattarello e Arena le certezze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arezzo-Perugia, il giorno più atteso: tridente Pattarello-Cianci-TavernelliArezzo, 15 marzo 2026 – Con la spinta degli oltre 6mila aretini, pronti a trasformare il Comunale in un catino che ribolle di passione, l’Arezzo... Milan: mossa per il reparto offensivoIl AC Milan sta preparando una nuova mossa importante per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. #fosforopersmemorati politici/elettori tutti #Venezia, #ReggioCalabria, #Crotone, #Salerno, #Avellino, #Lecco, #Mantova, #Arezzo, #Pistoia, #Prato, #Messina, #Agrigento, #Enna, #Marsala, #Fermo #Macerata, #Chieti, #Fondi, #AlbanoLaziale Altro che i nume x.com