Rooney distrugge l’half-time show ai Mondiali | Una schifezza la parte migliore è stata quando è finito Non vedevo l’ora che ricominciasse la partita

Da ilfattoquotidiano.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il primo tempo dei Mondiali, l’intervallo dello spettacolo musicale è durato oltre il previsto. La FIFA aveva annunciato una durata di 17 minuti, ma lo show si è protratto per 27 minuti e 20 secondi. Wayne Rooney ha commentato pubblicamente criticando l’esibizione, definendola “una schifezza” e affermando di aver desiderato che finisse. Ha aggiunto di aver aspettato con impazienza la ripresa della partita.

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Doveva terminare dopo 17 minuti (così aveva annunciato la Fifa), ma è durato ben 27 minuti e 20 secondi. Wayne Rooney non ha usato giri di parole per dare un giudizio sul primo half-time show – lo spettacolo di fine primo tempo – nella storia di una finale dei Mondiali, in cui si sono esibiti artisti del calibro di Madonna, Shakira, i Bts, Burna Boy e Justin Bieber. L’ex attaccante dell’Inghilterra, presente al MetLife Stadium come opinionista della BBC insieme a Joe Hart e Micah Richards, ha liquidato l’esibizione con una battuta tagliente: “La parte migliore? Quando è finito “, ha detto l’ex attaccante del Manchester United senza girarci attorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Rooney distrugge l’half-time show ai Mondiali: “Una schifezza, la parte migliore è stata quando è finito. Non vedevo l’ora che ricominciasse la partita”
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