Pre partita e half time show finale Mondiali 2026 | da Shakira a Madonna e Laura Pausini tutte le star
Il 19 luglio 2026 si è tenuta la finale dei Mondiali di calcio, trasmessa in diretta su Raiuno a partire dalle 20.30, con la cerimonia di apertura alle 19. La giornata è stata caratterizzata anche da uno spettacolo prima della partita, con performance di artisti come Shakira, Madonna e Laura Pausini. La cerimonia ha incluso esibizioni di musica internazionale e spettacoli di intrattenimento prima dell'inizio della partita.
New York, 19 luglio 2026 - Finale pirotecnica per i Mondiali di calcio oggi domenica 19 luglio – diretta su Raiuno dalle 20.30, la cerimonia d’apertura sulla stessa rete dalle 19.35 – e non solo per le stelle in campo. Se sul rettangolo di gioco il pubblico attende Lionel Messi e Lamine Yamal su tutti, prima della partita e nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo le celebrità che si alterneranno al Metlife Stadium di New York sono talmente tante e di fama planetaria da far girare la testa anche agli appassionati di Superbowl. Perché la finale di questi Mondiali quanto a ospiti esterni al mondo dello sport assomiglia molto proprio al Superbowl. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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