È stato uno dei temi più dibattuti per tutto l'avvicinamento alla partita, ora però possiamo parlarne con cognizione di causa: l'half time show nel bel mezzo della finale del Mondiale. Un vero e proprio spettacolo con tanti artisti di livello coinvolti (Shakira, Justin Bieber etc) in pieno stile SuperBowl. La Fifa aveva ipotizzato una durata di 30 minuti, scatenando le polemiche: solitamente tra primo e secondo tempo ne passano "soltanto" 15. Così Infantino ha provato a correre ai ripari facendo filtrare che la pausa sarebbe stati di circa 17 minuti. Alla fine lo stop tra le due frazioni è stato di 27 minuti. Una novità che non ha conquistato un ex campione del calibro di Wayne Rooney. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Mondiale, Rooney boccia l'half time show: "Una schifezza"

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