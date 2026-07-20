Ronaldo e Dinho fanno da autisti a Madonna | l’assurdo ingresso all’Halftime show è virale

Da video.gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale del Mondiale, l’intervallo più lungo della storia del calcio, della durata di 27 minuti, ha visto esibirsi numerose star tra cui Justin Bieber, BTS, Shakira e Coldplay. Madonna ha aperto lo spettacolo, entrando sulle note di “Music”. In modo insolito, Ronaldo e Dinho sono stati visti come autisti di Madonna durante il suo ingresso, episodio che è diventato virale sui social media.

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Con i suoi 27 minuti, l’halftime show della finale del Mondiale è stato l’intervallo più lungo della storia del calcio. Tra le tante star che si sono esibite, tra cui Justin Bieber, i BTS, Shakira e i Coldplay, l’onore di aprire le esibizioni è stato di Madonna che ha fatto il suo ingresso sulle note di “Music”. Ma a sorprendere tutti sono stati Ronaldo e Ronaldinho che per l’occasione si sono trasformati negli autisti della cantante. Il momento, per alcuni epico, per altri trash, ha fatto il giro dei social diventando già un meme. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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