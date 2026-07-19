Durante il pregame e l’intervallo della finale dei Mondiali FIFA 2026, si sono esibite diverse star internazionali. Tra gli artisti presenti ci sono state Laura Pausini, Shakira e Madonna, che hanno portato sul palco le loro performance. La partita tra Spagna e Argentina si svolge oggi al New York New Jersey Stadium, dove si deciderà il nuovo campione del mondo.

Il gran finale dei Mondiali FIFA 2026 andrà in scena oggi, domenica 19 luglio, al New York New Jersey Stadium, teatro della sfida decisiva tra Spagna e Argentina che assegnerà il titolo iridato. L'atto conclusivo del torneo non sarà solo un incontro sportivo di altissimo profilo, ma un evento di intrattenimento totale che prenderà il via alle 19.30 italiane con una suggestiva cerimonia di chiusura. La celebrazione vedrà alternarsi sul palco volti iconici come l'attore Tom Cruise, la voce dell'inno nazionale Jennifer Hudson e star della musica mondiale del calibro di Laura Pausini, Robbie Williams, Madonna, Shakira e i BTS.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Pregame e halftime show della Finale a New York: da Laura Pausini a Shakira e Madonna, tutte le star

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