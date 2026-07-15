Halftime show con Madonna e Shakira | quanto durerà l' intervallo

L'intervallo alla finale dei mondiali di calcio del 19 luglio potrebbe durare fino a 25 minuti, in stile spettacolo del Super Bowl. La durata dell'intervallo, che vedrà le esibizioni di Madonna e Shakira, è stata annunciata come più lunga rispetto agli standard tradizionali. La scelta di estendere il tempo mira a offrire uno spettacolo più completo, con le due artiste pronte a esibirsi durante l'intervallo della partita.

L'intervallo alla finale dei mondiali in programma domenica 19 luglio potrebbe durare fino a 25 minuti per l''half-time show', lo spettacolo in stile Super Bowl. Lo riferisce la Bbc spigando che al canonico quarto d'ora di intervallo si potrebbero aggiungere altri 10-11 minuti per lo show con Madonna, Shakira e Justin Bieber. Durante la finale della Coppa del Mondo di club disputata lo scorso anno sempre negli Stati Uniti, l''half-time show' era durato 24 minuti. La cerimonia di chiusura dei Mondiali, con Laura Pausini e Robbie Williams si terrà, invece, prima della finale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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FIFA, halftime show la finala Cupei Mondiale. Justin Bieber, Madonna, Shakira i BTS, pe scen

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