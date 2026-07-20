Roma primo test con la Primavera | Wesley pimpante restano dubbi su Angeliño

Domenica 19 luglio, la Roma ha affrontato la squadra Primavera in un'amichevole, vincendo 6-0. Wesley ha mostrato buona forma, mentre rimangono incerte le condizioni di Angeliño. La partita è stata il primo test ufficiale di preparazione alla nuova stagione.

Domenica 19 luglio la Roma ha giocato il primo test di preparazione alla stagione contro la Primavera di Mattia Scala, imponendosi per 6-0. Oltre ad un Dybala apparso già piuttosto brillante e voglioso di vivere una stagione da protagonista, il test disputatosi contro i giovani giallorossi ha dato segnali importanti anche per Wesley che, al rientro dall’infortunio, ha stupito per freschezza atletica e dinamismo. Invece, ha lasciato ancora più di qualche dubbio la prestazione di Angelino, ancora lontano dalla miglior forma. Il tutto lascia spazio a diversi interrogativi, tra cui anche la domanda che attanaglia molti tifosi giallorossi:... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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