Roma dalla certezza Wesley ai rebus Celik e Angeliño | la situazione sulle fasce

Le fasce sono al centro delle attenzioni nel calcio di Gasperini. Wesley, già certo, si è consolidato come titolare, mentre i dubbi riguardano Celik e Angeliño. La loro presenza in campo non è ancora definita, e le decisioni sulla formazione dipendono dalle valutazioni tecniche. La rosa a disposizione permette diverse soluzioni, ma ancora non c’è certezza sulla scelta definitiva per le partite imminenti.

Uno degli aspetti più importanti del calcio di Gian Piero Gasperini è sicuramente quello relativo alle fasce, che anche in questa stagione hanno dato un contributo importante. I giocatori impiegati sulle corsie esterne sono fondamentali tanto in fase difensiva quanto nell’andare a chiudere l’azione nell’area avversaria. Tra certezze, dubbi e possibili innesti dal mercato, la Roma è pronta a rifarsi il look sulle vie laterali. La sicurezza Wesley e la crescita di Rensch. Uno dei migliori calciatori per rendimento nella stagione appena conclusa è stato Wesley, voluto fortemente dall’allenatore nello scorso mercato estivo e in grado di ripagare aspettative e fiducia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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