Roma per Summerville bisogna ancora attendere | ore calde per la trattativa

Le trattative tra la Roma e il club interessato per l'acquisto di Summerville sono ancora in corso. Le negoziazioni sono considerate lunghe e complesse, con le parti che continuano a discutere i dettagli dell’accordo. La società giallorossa lavora per finalizzare l’affare e inserire l’esterno sinistro offensivo nella rosa, in vista della prossima stagione. Le ore successive saranno decisive per definire il trasferimento.

La Roma sta vivendo giornate intense per arrivare a concludere l’operazione Summerville e regalare a Gian Piero Gasperini l’esterno sinistro offensivo da inserire nell’unidici titolare. La società giallorossa ha ottenuto l’apertura totale da parte del giocatore olandese e in queste ore è a lavoro per raggiungere l’accordo definitivo con il West Ham. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto attraverso un post sul proprio profilo X, “ in nottata il West Ham ha risposto negativamente alla seconda offerta della Roma per Crysencio Summerville, ma il club giallorosso sta pianificando un ulteriore rilancio nel corso della giornata di oggi. La distanza è davvero ridotta, ore decisive “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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