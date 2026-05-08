Graduatorie ATA 24 mesi come cambiare provincia | Bisogna attendere la terza fascia nel 2027
Il prossimo 19 maggio scade il termine per inviare le domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Chi desidera cambiare provincia dovrà attendere la pubblicazione della terza fascia, prevista nel 2027, per poter effettuare eventuali spostamenti. La procedura attuale non consente di modificare la provincia in fase di aggiornamento delle graduatorie in corso.
Il 19 maggio scadono i termini per la presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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