La Roma ha deciso di acquistare Summerville dal West Ham. Il giocatore ha dato l'ok al trasferimento, dopo aver aperto alla proposta del club giallorosso. La trattativa tra le due squadre è in corso, con la Roma che spinge per definire l'accordo. Summerville, che si è mostrato disponibile, lascia il West Ham per trasferirsi in Italia. Le trattative si concentrano sulla formalizzazione dell'intesa tra le parti.

Alla fine la Roma ha smesso di sfogliare la margherita degli esterni e ha deciso quale cogliere: il prescelto è Crysencio Summerville. Il giocatore del West Ham ha aperto finalmente al trasferimento in giallorosso, con il club capitolino che ora sta spingendo fortissimo per trovare la quadra con gli Hammers. A causa della retrocessione in Championship dei londinesi si è attivata la clausola da 45 milioni sul contratto dell'olandese, con i giallorossi disposti a un grande sforzo per assicurarsi il calciatore e regalare un rinforzo di primo livello a Gian Piero Gasperini. Lo stesso tecnico romanista poche ora fa aveva smentito seccamente l'ipotesi Summerville, adducendo come motivazione l'eccessivo stipendio richiesto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - La Roma ha scelto Summerville: il giocatore ha detto si, trattativa a oltranza con il West Ham

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