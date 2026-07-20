Roma intossicati dal cloro in piscina | stabili due bambini

Due bambini di 10 e 5 anni sono stati coinvolti in un’intossicazione da cloro in piscina a Mentana. Il più piccolo, inizialmente in codice rosso, è ora stabile. I medici hanno confermato lo stato di salute stabile per entrambi. Nessuna altra persona è risultata coinvolta. Le autorità hanno avviato accertamenti sulla sicurezza dell’impianto.

I due bambini di 10 e 5 anni coinvolti nell’intossicazione di cloro avvenuta a Mentana sono stabili. Il più piccolo era stato ricoverato in codice rosso. La Società italiana di medicina ambientale (Sima) ha sottolineato che questi episodi “si stanno verificando con sempre più frequenza nelle piscine italiane” Sono stabili i due bambini di 10 e 5 anni rimasti coinvolti nell’intossicazione di cloroche si è verificata in un circolo sportivo a Mentana, Roma, che ha portato all’evacuazione di circa una cinquantina di persone. Nella giornata di ieri sono stati8 i bambini al di sotto dei 15 anni sono rimasti coinvolti. In particolare, un bambino di 5 anni è stato trasportato in codice rosso e altri 4 in codice giallo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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