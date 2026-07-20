Come stanno i bimbi intossicati dal cloro in piscina | il più grave resta in osservazione alcuni dimessi

Un bambino di 10 anni, rimasto più grave tra i piccoli intossicati dal cloro in piscina a Mentana, sarà dimesso oggi. Altre due giovani, di 9 e 15 anni, sono già tornate a casa, mentre il più grave resta in osservazione in un ospedale specializzato. I bambini erano stati trasportati in pronto soccorso dopo aver accusato problemi respiratori e irritazioni cutanee.

I bambini trasportati in ospedale dopo un'intossicazione da cloro in una piscina di Mentana stanno meglio. Il più grave resta in osservazione al Gemelli, un bimbo di 10 verrà dimesso oggi, uno di 9 e una ragazza di 15 anni sono già tornati a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

QUALCUNO HA AVVELENATO L'ACQUA DELLA NOSTRA PISCINA! GIORGIA FINISCE IN OSPEDALE!

Notizie e thread social correlati

Domenica da incubo a Roma: in piscina troppo cloro, 50 intossicati, un bambino di 5 anni è graveA Mentana, alle porte di Roma, circa cinquanta persone sono state evacuate e molte hanno accusato malori nel primo pomeriggio di domenica in un...

Intossicati dal cloro in piscina, i soccorsi ai bagnanti a MentanaNel pomeriggio di domenica, soccorritori dell'Ares 118 e vigili del fuoco sono intervenuti davanti all'ingresso di una piscina nel centro sportivo...

Temi più discussi: Rischiano di annegare in piscina: Aumentano i bimbi portati in Pediatria; Il vescovo di Palm Beach: I bimbi separati dai genitori dopo le deportazioni sono una ferita; Mestre, alla scuola dell'infanzia 100 bimbi su 102 hanno origine straniera: sono il 98 per cento; In tutto il mondo, bambini e ragazzi mangiano troppi pochi cibi vegetali.

Come stanno i bimbi intossicati dal cloro in piscina: il più grave resta in osservazione, alcuni dimessiStanno meglio isette bambini intossicati dal cloro nella piscina del Circolo Sportivo in via della Mezzaluna a Mentana, in provincia di Roma. nel pomeriggio di domenica 19 luglio. Come appreso da Fanp ... fanpage.it

A proposito del #Bersani come leader storico della sinistra e vero compagno un mito targato #PD >>> S'ode un flebile mormorio : Cosa Non le ho mica dette io queste ...p#*#/nate x.com

Intossicazione al campo estivo della Protezione civile: come stanno oggi i bambiniIl sindaco di Toano, Leonardo Perugi si è recato personalmente a Corneto: I piccoli stanno bene e sono già tornati. Mistero sulle cause dei sintomi ... msn.com