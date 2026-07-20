Si svolge questa mattina davanti alTribunale del Riesame di Roma l’udienza che potrebbe rappresentare un passaggio decisivo nell’inchiesta sull’attentato contro il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.I giudici sono chiamati a valutare il ricorso presentato dai quattro indagati ritenuti gli esecutori materiali dell’attacco avvenuto il 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione del giornalista, a Pomezia. La decisione non arriverà nell’immediato. Come avviene di prassi, il collegio si è riservato di decidere e il verdetto è atteso nei prossimi giorni. Al centro dell’udienza vi sono le richieste avanzate dai difensori, gli avvocati Antonio Falconieri e Generoso Pagliarulo, che hanno sollecitatol’annullamento delle misure cautelari, o in subordine la concessione degli arresti domiciliari per gli assistiti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame decide sul destino dei presunti esecutori

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