Attentato a Sigfrido Ranucci il Riesame decide sul destino dei presunti esecutori
Il Tribunale del Riesame di Roma tiene questa mattina un’udienza che potrebbe determinare il destino dei sospettati coinvolti nell’attentato contro un giornalista e conduttore televisivo. La procedura riguarda i presunti esecutori dell’attacco, ancora sotto indagine. La decisione finale del tribunale potrebbe influenzare gli sviluppi dell’indagine in corso. La vicenda riguarda un episodio avvenuto di recente e le autorità attendono l’esito dell’udienza.
Si svolge questa mattina davanti alTribunale del Riesame di Roma l’udienza che potrebbe rappresentare un passaggio decisivo nell’inchiesta sull’attentato contro il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.I giudici sono chiamati a valutare il ricorso presentato dai quattro indagati ritenuti gli esecutori materiali dell’attacco avvenuto il 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione del giornalista, a Pomezia. La decisione non arriverà nell’immediato. Come avviene di prassi, il collegio si è riservato di decidere e il verdetto è atteso nei prossimi giorni. Al centro dell’udienza vi sono le richieste avanzate dai difensori, gli avvocati Antonio Falconieri e Generoso Pagliarulo, che hanno sollecitatol’annullamento delle misure cautelari, o in subordine la concessione degli arresti domiciliari per gli assistiti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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